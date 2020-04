Zu wenig Flugzeuge: Kommen Pakete noch vor Ostern an?

In vielen Ländern kommen Post und Versandhandel mit der steigenden Paketflut in der Coronakrise nicht mehr zurecht. In Österreich steigt die Zahl der Pakete kaum. Probleme gibt es trotzdem.

Das gemeinsame Osterfest mit der Großfamilie wird heuer wohl ausfallen müssen. Auch die kleinen Händler im Land dürfen ihre Kunden erst nach dem Ostergeschäft wieder sehen. Geschenke aber soll es dennoch geben – nur eben per Post. Die erwartete Paketflut bringt die Lieferanten in vielen Ländern Europas an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Die deutsche DHL meldet in der Coronakrise schon bisher „Paketmengen wie sonst zu Weihnachten“. Die Schweizerische Post führt Paket-Obergrenzen für den Versandhandel ein, um die eigenen Kapazitäten nicht zu sprengen.