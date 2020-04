Warum Erde nach Erde riecht

Bakterien erzeugen eine Verbindung namens Geosmin, deren Geruch kleine Tiere anlockt, die sie verbreiten.

„Es roch nach Erde“: Dieser Satz, der in unzähligen Romanen vorkommt, hat eine solide chemische Basis. Geosmin heißt die Verbindung, für die wir höchst empfindlich sind, wir riechen sie in einer winzigen Konzentration von einem Molekül in einer Milliarde. Sie besteht aus zwei Kohlenstoff-Sechserringen und enthält eine OH-Gruppe, ist also ein Alkohol. Produziert wird sie von Mikroorganismen, vor allem von Bakterien der Gattung Streptomyces. Diese sind wahre Meister der Synthese ausgefallener organischer Moleküle, so erzeugen sie die meisten heute verwendeten Antibiotika, eines, das Streptomycin, heißt sogar nach ihnen.