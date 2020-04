Stilfragen

Bei ihrer Queen's Speech aus Schloss Windsor gab die bald 94-jährige Elizabeth II. ein Beispiel an Stil, Haltung und Größe.

Ohne respektlos zu sein: Die „Oma der Nation“ – oder besser: die Uroma – war wie „aus dem Ei gepellt“, wie die deutsche Regenbogenpresse schreiben würde. Lindgrünes Kleid, Perlenkette, Brosche, dezenter Lippenstift und perfekte Coiffure: Bei ihrer Queen's Speech aus Schloss Windsor gab die bald 94-jährige Elizabeth II. ein Beispiel an Stil, Haltung und Größe – und trug noble Blässe, um nicht zu sagen „Corona-Blässe“.

Diesem Vorbild kann nicht jeder Untertan gerecht werden. Wer hat einen eigenen Hofstaat? Dem Normalsterblichen fehlt es ja schon an Friseuren, wie nun viele klagen, die sich via YouTube Anleitung für einen Haarschnitt holen, um die Osternester am Kopf in Ordnung zu bringen. Selbst Sergio Mattarella, der italienische Präsident, hatte neulich bei seiner TV-Ansprache keinen Barbier zu Hand, weshalb eine Haarsträhne in die Stirn hing. Was sollte er auch anderes tun als mit der Achsel zu zucken und die Augenbraue zu heben? Zum Haareraufen! Ausgerechnet jetzt, wo Staatsoberhäupter als Motivationsredner gefragt sind wie selten zuvor.

In Italien – und auch anderswo – sind Haarfärbemittel vielerorts ausverkauft, was wiederum einiges aussagt über die Eitelkeit der menschlichen Natur. Selbst im Ausnahmezustand wollen viele sich nicht völlig gehen lassen und ihre Façon wahren.



