Festspiele Reichenau verschieben Programm auf 2021

Die Schubertiade hofft, zumindest die Konzerte im Juli zu retten.

Wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus haben die Festspiele Reichenau am Dienstag die Verschiebung des gesamten diesjährigen Programms auf 2021 angekündigt. "Die gewohnte künstlerische Qualität ist bei eingeschränkter Vorbereitung und ungewisser Durchführung nicht gegeben", hieß es auf der Webseite der Veranstalter.

Das Programm umfasste Stücke von Johann Nestroy, Henry James, Carl Zuckmayer, Heimito von Doderer und Joseph Roth. 120 Vorstellungen waren ab 3. Juli angesetzt. Karteninhaber sollen so rasch wie möglich schriftlich verständigt werden.

Schubertiade: Nur Konzerte bis Juli abgesagt

Der Gründer und Leiter der Schubertiade, Gerd Nachbauer, hofft zumindest auf die zweite Jahreshälfte.

Am Mittwoch hat er die ersten Zyklen des heurigen Jahres abgesagt, nämlich jene bis 7. Juni in Hohenems sowie jene von 20. bis 28. Juni(in Schwarzenberg. „Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass die Konzerte von 16. bis 19. Juli (Hohenems), 22. bis 30. August (Schwarzenberg) und von 1. bis 6. Oktober (Hohenems) wie geplant stattfinden können", sagte er jedoch in einer Aussendung. Darüber hinaus werde versucht, einige der abgesagten Konzerte auf Ende September zu verlegen. Voraussetzung für die Durchführung der Schubertiade ist die Reisefreiheit, da viele Besucher aus Deutschland, der Schweiz und Großbritannien kämen.

Der Wert der bereits gekauften Eintrittskarten für nun abgesagte Konzerte werde, sofern nicht anders gewünscht, automatisch in eine Gutschrift für die nächste Kartenbestellung umgewandelt.

