Weltweit 25 Millionen Jobs bei Airlines gefährdet

Da der Flugverkehr im Zuge der Coronakrise auf ein Minimum gesunken ist, sieht der Airline-Verband IATA 25 Millionen Arbeitsplätze in Gefahr.

Der internationale Airline-Verband IATA sieht weltweit 25 Millionen Arbeitsplätze in der Branche durch die Coronakrise in Gefahr. Die Interessenvertreter bekräftigten am Dienstag ihre Forderung nach staatlichen Hilfen, weil Fluggesellschaften das Geld auszugehen drohe. In Europa sei der Luftverkehr um 90 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen, weltweit um 70 Prozent.

