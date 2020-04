Briten sorgen sich um Covid-19-kranken Boris Johnson

Seit mehreren Tagen liegt Boris Johnson in diesem Krankenhaus in London.

Während der Premier auf der Intensivstation liegt, führt Außenminister Raab die Geschäfte. Doch die Frage, wer den Regierungschef vertritt, ist kompliziert.

Die schwere Erkrankung von Boris Johnson bringt die britische Regierung von allen Seiten unter massiven Druck. Befürchtungen über den Zustand des Premiers versuchte man am Dienstag mit ermutigenden Nachrichten entgegenzutreten: Johnson befinde sich in „stabilem Zustand“, habe „keine Lungenentzündung“ und musste nicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden. Von einer Entlassung des Premiers aus der Intensivstation konnte freilich keine Rede sein.