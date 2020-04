Après-Ski-Bars gehören zu den Ausgangspunkten der Coronavirus-Epidemie in Österreich.

Dass Wintersportorte wie beispielsweise Ischgl und St. Anton am Arlberg wegen ihrer hohen Zahl an Infektionen zu zweifelhaftem Ruhm gekommen sind, ist einer höchst unglücklichen Kombination zu verdanken.

Das allem Anschein nach höchst verantwortungslose Verhalten von politisch Verantwortlichen in den ersten Tagen und Wochen der Ausbreitung des Coronavirus in Tirol dürfte die Justizbehörden noch sehr lange beschäftigen. Wer wusste wann was und behielt welche Informationen warum für sich?