Zwangsurlaub und Lohnkürzungen bei Tesla

Die Tesla-Fabrik in Freemont, Kalifornien, steht still.

Der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla will alle Arbeiter, die nicht unbedingt benötigt würden, in den Zwangsurlaub zu schicken. Außerdem sollen Löhne ab dem 13. April bis zum Ende des zweiten Quartals gekürzt werden, hieß es in einer an die Mitarbeiter in den USA verschickten E-Mail. Grund sei die Schließung der Produktionsstätten in den USA wegen der Coronavirus-Pandemie.

Der normale Betrieb soll nach Angaben des Konzerns am 4. Mai wieder aufgenommen werden, sofern sich keine erheblichen Änderungen ergäben. Die Löhne der Arbeiter würden um zehn Prozent, die von Führungskräften um 20 bis 30 Prozent reduziert, heißt es in der E-Mail. Außerhalb der USA solle es ähnliche Kürzungen geben. Tesla war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

(APA)