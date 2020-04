Ein T-Shirt, viele Möglichkeiten

Elegant, businesslike oder casual? T-Shirts werden immer vielseitiger. Das „Schaufenster" präsentiert einige Möglichkeiten und Style-Kombinationen.

Shirts und Hosenanzüge müssen sich nicht ausschließen, das weiß auch Influencerin Caro Daur. In diesem Sommer liegen kurze Hosenanzüge stark im Trend, Daur kombiniert dazu ein eng anliegendes Rundhalsshirt, dezenten Schmuck und Riemchensandalen.

Dana Lohmüller kombiniert auf ihrem Instagram-Kanal @howimetmyoutfit ein locker geschnittenes V-Ausschnitt T-Shirt zu einem aufknöpfbaren Rock und tailliert das Outfit mit einem breiten Gürtel. Dazu flache Sandalen und fertig ist der Look für die nächste Safari.

Aimee Song verwandelt das weiße T-Shirt in einen businesstauglichen Look. Sie trägt dazu hochgeschnittene Hosen, einen legeren Blazer und spitze flache Pumps. Gepimpt wird das Outfit mit dezentem Schmuck sowie einer XXL-Tasche.

„Vogue Styles" präsentiert ein loses leicht transparentes Shirt mit weitem Ausschnitt. Lässig in eine zerrissene Jeans gesteckt und mit einer Lederjacke und coolen Schmuck kombiniert, ist dieser Look für jedes Festival wie gemacht.

Nach dem Motto „Back to the 80ies" trägt Aimee Song ein eng anliegendes Shirt zu hellen Jeans und einem Jeanshemd mit Brusttaschen. Boots komplettieren den Look.

„Street Style Paris" zeigt eine elegante Version die für Veranstaltungen, Vernissagen oder Ausstellungen wie gemacht ist (wenn diese dann wieder stattfinden).

Anna Posch zieht unter ein dünnes Strickkleid ein weißes T-Shirt. Ein Look der auch mit einem Slipdress aus Satin oder Seide gut funktioniert und somit für nicht so heiße Sommertage eine gute Möglichkeit ist, das Kleid auszuführen.

Ein einfacher Look, der immer funktioniert und alltagstauglich ist, ist der Klassiker: die Kombination aus Jeans und T-Shirt. Dazu wird Armschmuck und dezenter Halsketten getragen.

(baza)