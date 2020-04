Was die Quarantäne mit dem Wörtchen "fuck" zu tun hat

Während der Pest war einem Studenten langweilig in der häuslichen Isolation. Das Ergebnis: Er schrieb Gedichte ab. Auch nicht jugendfreie.

Die Pest hatte gewütet. In ganz Europa, aber auch in England. Ganze Landstriche waren entvölkert, den König plagten große Sorgen ob der schwindenden Zahl seiner Untertanen – und er gab eine Devise aus: „Fornicate Under Command of the King“. Frei (auch jugendfrei) übersetzt: Vermehrt euch für den König. Abgekürzt „F.U.C.K“.

Eine schöne Geschichte, aber leider nur gut erfunden. Was man schon daran erkennen kann, dass sie keinem bestimmten König zugeschrieben wird, und dass „to fornicate“ eigentlich nur in Zusammenhang mit außerehelichem Sex verwendet wird. Was hätte ein König schon davon, wenn sich nur Unverheiratete vermehrten? Trotzdem wird sie bis heute immer wieder gerne erzählt, in den unterschiedlichsten Varianten – wohl auch, weil es allzu plausibel klingt, dass ein solches Schimpfwort seinen Ursprung in den Zumutungen der Pest hat.



Wem wäre in Zeiten, da die Seuche wütet, nicht hin und wieder nach Fluchen zumute?