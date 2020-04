Schüler und Schülerinnen werden ihren Kindern und Kindeskindern dereinst viel zu erzählen haben über den Frühling 2020.

Schüler und Schülerinnen werden ihren Kindern und Kindeskindern dereinst viel zu erzählen haben über den Frühling 2020, als ein Virus um die Welt ging, den Lauf der Dinge zum Stillstand brachte und die Globalisierung auf die Stopptaste stellte. Keine Schule, kein Sport, keine Partys, keine Dates. Ein soziologisches Experiment, ein Härtetest mit womöglich steilen Scheidungsraten.

Wie sie die Zäsur überlebt haben, als Familien sich zu Hause zusammenballten, die Nerven blank lagen und der rettende Kontakt mit der Außenwelt über eine Vielzahl an sozialen Medien ablief. Ein längerer Blackout – und es wäre wohl vorbei gewesen mit der menschlichen Existenz wie in einem der Horror-Katastrophenszenarien, die Hollywood-Blockbuster verlässlich frei Haus liefern.

Stoff für Filme, Material für Kunst und Literatur. Wo ist der neue Gabriel Garcia Marquez, wo der Roman „Die Liebe in Zeiten von Corona“, als Dating-Apps wie Tinder blank blieben? Wer schreibt über das Baby Bernie Ecclestones, des 89-jährigen früheren Formel-1-Zampanos, mit seiner brasilianischen Frau Fabiana, die seine Enkelin sein könnte? Wie ein Uropa sein Kind in einen Boliden setzt und den Motor aufheulen lässt. Wie er es als Methusalem von 100 plus zum neuen Lauda, zum neuen Senna heranzieht. Ein Jahrhundertroman, nicht mehr und nicht weniger. (vier)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2020)