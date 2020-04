US-Regierung: Corona trifft Afroamerikaner besonders

Straßenszene in New Orleans: Kartenspiel in Coronazeiten

Ein grundsätzlich schlechterer gesundheitlicher Allgemeinzustand und schlechtere Lebensumstände führen in der schwarzen Bevölkerung offenbar zu erhöhten Fall- und Sterbezahlen bei Covid-19.

Die US-Regierung hat eingeräumt, dass das Coronavirus Schwarze besonders oft treffe.: "Wir sehen starke Anhaltspunkte dafür, dass Afroamerikaner in weitaus größerem Umfang betroffen sind als andere Bürger unseres Landes", sagte Präsident Donald Trump während einer Pressekonferenz am Dienstag (Ortszeit). In einigen Tagen werde man entsprechende Statistiken dazu veröffentlichen.

Trump sagte zu, an der Angelegenheit zu arbeiten, ohne Einzelheiten zu nennen. Die "Washington Post" berichtete am Dienstag unter Berufung auf Daten einiger lokaler Behörden, dass mehrheitlich schwarze Landkreise teils dreimal so viele Infektionen und fast sechsmal so viele Tote vermeldeten wie Gebiete, wo Weiße in der Mehrheit seien. Betroffen sind demnach Städte wie Chicago und die Hauptstadt Washington ebenso wie ganze Bundesstaaten wie Louisiana und Michigan.

„Verschlimmerung des Gesundheitsgefälles"

Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, führte dies auf eine "Verschlimmerung eines Gesundheitsgefälles" zurück. Erkrankungen etwa des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes und Fettleibigkeit seien bei Afroamerikanern häufiger als bei anderen ethnischen Gruppen, sagte Fauci. Diese Vorerkrankungen erschwerten die Wirkung von Corona für diese Gemeinschaft. „Strukturelle Ungleichheiten" wie Armut, fehlende Absicherung durch eine Krankenversicherung und geringe Bildung tragen nach Ansicht von Experten ebenfalls dazu bei.

(APA/DPA)