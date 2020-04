Behandlung bei Premier Boris Johnson schlägt angeblich an

Der britische Premierminister bleibt aber weiter auf der Intensivstation. Er hatte die Gefährlichkeit des Virus lange Zeit stark heruntergespielt.

Die Behandlung des mit dem Coronavirus infizierten britischen Premierministers Boris Johnson zeigt Wirkung. Das teilte der Regierungssitz Downing Street in London am Mittwoch mit.

"Der Premierminister ist klinisch stabil und die Behandlung schlägt an", hieß es in der Mitteilung. Er werde weiterhin auf der Intensivstation des St. Thomas's Hospital in London behandelt und sei gut gelaunt. Ein Regierungssprecher sagte zudem, Johnson erhalte eine reguläre Sauerstoffbehandlung, könne aber selbstständig atmen. Er arbeite nicht, sei aber in der Lage, die für ihn notwendigen Kontakte zu pflegen.

Johnson war am Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem die Symptome seiner Covid-19-Erkrankung nach zehn Tagen noch immer nicht abgeklungen waren. Am Montag ging es ihm dann deutlich schlechter und er wurde auf die Intensivstation verlegt. Seither stabilisiert sich der Gesundheitszustand des 55-Jährigen.

Abkehr von liberaler Eindämmungspolitik

Er war in den vergangenen Wochen eine recht liberale Eindämmungspolitik gegen das Virus gefahren, bis er kürzlich eine Kehrtwende hin zu massiven Restriktionen gemacht hatte. Bei einem Besuch in einem Spital, wo Coronapatienten behandelt werden, hatte Johnson noch geprahlt, dass er mehreren davon ungeschützt die Hand geschüttelt habe.

Vertreten wird Johnson inzwischen teilweise von Außenminister Dominic Raab. Die Regelungen, wer im schlimmsten Fall die Amtsgeschäfte des Regierungschefs auch über eine längere Zeit übernehmen könnte, sind indes unklar. Großbritannien hat keine geschriebene Verfassung, die das regelt, es müsste politisch-pragmatisch entschieden werden.

(APA/DPA)