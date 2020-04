„Isolation triggert alte Bindungserfahrungen“

Jede volle Stunde, tagein, tagaus empfängt der Künstler und Analytiker Clemens Krauss in seinem Berliner Atelier Freiwillige zu gratis Online-Therapiegesprächen: Es sind performative Ready-Mades, die er in den Kunstkontext verschiebt.

Clemens Krauss ist sowieso eine Ausnahmeerscheinung in der Gegenwartskunstszene. Der 1981 in Graz geborene Künstler hat erst Medizin studiert, dann Kunst am Central Saint Martins in London, und, um seiner Meinung nach beides ideal zu verbinden, dann noch eine Psychoanalytiker-Ausbildung angeschlossen. Diese exotische Mischung materialisiert sich in Ausstellungen wie zuletzt in der Wiener Galerie Crone oder im Kunstraum Innsbruck, wo Krauss neben Malerei, Videos, Installationen sozusagen auch gratis Therapiesitzungen anbietet, deren Erlebnisse er in unterschiedlicher Form in die Ausstellung einfließen, diese so zu einem „Display“ menschlicher Träume und Traumata werden lässt. Und ja, es gibt genug Freiwillige, das Angebot ist sogar meist ausgebucht.