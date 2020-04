Covid-19: Patientendaten an Bürgermeister statt an Ärzte

Bürgermeister dürfen von den Gesundheitsbehörden erfahren, welcher ihrer Bürger mit Corona infiziert ist. Behandelnden Ärzte dagegen wird das aus Datenschutzgründen verweigert.

Die Presse: Von Ärzten ist Kritik an der aktuellen Situation zu hören. Was ist das Problem?



Thomas Szekeres: Wir sind etwas unglücklich, dass die Ärzte den Status von Infizierten von den Behörden nicht erfahren, die Bürgermeister dagegen schon. Es wäre aber notwendig, dass wir das wissen, weil die Patienten zu Hause von ihren Ärzten dann besser betreut und versorgt werden könnten. Aber bei den Ärzten gibt es offenbar Bedenken, bei den Bürgermeistern nicht.



Das klingt skurril. Was ist das Problem?