Ein Drehbuch frei nach Ronaldinho

Wird Ronaldinho aus dem Gefängnis in den Hausarrest entlassen, ist selbst in Corona-Zeiten das Gedränge groß.

Der Ex-Fußballstar wurde in den Hausarrest entlassen, dank 1,6 Mio. Dollar Kaution und geschlossenen Grenzen. Wie werden Ronaldinhos Tore im Gefängnis in die Film-Doku passen?

Asuncion/Wien. Und plötzlich war das Lächeln wieder für alle zu sehen. Ronaldinho strahlte in die unzähligen Kameras, als er am Dienstagabend (Ortszeit) ins Vier-Sterne-Hotel Palmaroga in Paraguays Hauptstadt Asuncion eincheckte. Brasiliens einst gefeierter und nun gefallener Fußballstar umarmte Freunde und Familie und trotzte damit ebenso wie der Medienauflauf rund um ihn den Corona-Maßnahmen. Nach 32 Tagen in einem Hochsicherheitsgefängnis am Stadtrand wurde Ronaldinho im vierten Anlauf überraschend in den Hausarrest entlassen.