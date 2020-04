Diese Kennzahl zeigt das wahre Drama auf dem Ölmarkt

Im beispiellosen Preiskrieg bei Öl haben die Saudis plötzlich Wladimir Putin in der Hand. Wie sehr, lässt sich an einer Zahl ablesen, die bisher wenig beachtet worden ist.

Um sich in gewöhnlichen Zeiten eine Vorstellung von der Situation auf dem Ölmarkt zu machen, genügt normalerweise ein Blick auf zwei Preise: Den für die in Europa maßgebliche Nordseesorte Brent, und den für die US-Sorte WTI. Ja selbst in der jetzigen Ausnahmephase des drastischen Ölpreisverfalls um zwischenzeitlich über 60 Prozent seit Jahresbeginn lässt sich an ihnen ablesen, wie sehr das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage durcheinandergekommen ist und welche Einbußen die Förderstaaten und –konzerne hinnehmen müssen. Und doch vermitteln die beiden Kennzahlen plötzlich nur ein unvollständiges Bild davon, welch erbitterter Preiskrieg sich hinter den Kulissen tatsächlich abspielt.