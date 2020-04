In dieser Krise sind wir gewissermaßen alle auf der Flucht

Warum die österreichische Bundesregierung gerade jetzt ihre Flüchtlingspolitik überdenken und mehr Weitsicht und Rückgrat zeigen sollte.

Die niederösterreichische Gemeinde Traiskirchen ist immer wieder in den Schlagzeilen. Etwa im Herbst 2015, als das Flüchtlingslager überfüllt war. Oder im Februar 2019, als die damalige türkis-blaue Regierung die Erstaufnahmestelle kurzfristig in „Ausreisezentrum“ umbenannte. Doch seit der Coronakrise ist es verdächtig ruhig. Österreichs größtes Flüchtlingslager ist mit 630 Personen nur zu einem Drittel belegt. Glück im Unglück: Vor zwei Wochen wurde das Heim nämlich nach drei Coronafällen unter Quarantäne gestellt.



Auch die Flüchtlingsunterkunft im Salzburger Bergheim mit 162 Personen ist isoliert, so wie zwei der gigantischen griechischen Flüchtlingslager. Wie hält man in einem Zeltlager Sicherheitsabstände ein? Trifft das Virus die vielfach geschwächten Menschen besonders hart? Und was macht ein Kontaktverbot psychisch mit Menschen, die ohnehin Flucht und Unsicherheit hinter sich haben und möglicherweise traumatisiert sind? Auf Flüchtlinge wird während der Coronakrise gern vergessen.

Österreichs Bundesregierung zeigt einmal mehr, wie überfordert sie gerade ist. Nicht zum ersten Mal wird etwas verlautbart, das gegen vorhandene Gesetze verstößt: So verkündete Innenminister Nehammer, dass Asylwerber – wie alle anderen auch – künftig nur einreisen und somit einen Asylantrag stellen dürfen, wenn sie ein Gesundheitszertifikat vorlegen können. Wo sollen sie das herbekommen, wenn Coronatests doch schon in Österreich kaum zu bekommen sind?

Die grüne Menschenrechtssprecherin, Ewa Ernst-Dziedzic, widersprach: Das Aussetzen von Asylrecht ist menschenrechts- und verfassungswidrig. Nur: Eine schriftliche Klarstellung fehlt noch immer. Im Gegenteil, vergangenen Freitag zitierte die APA einen Erlass des Innenministeriums, laut dem der Einreisestopp aufrecht blieb – eine Maßnahme im Sinne der Gesundheit. Das sei der letzte Stand der Dinge, heißt es am Dienstag aus dem Innenministerium.

Europäische Solidarität? Fehlanzeige

Eine Schlamperei, die hoffentlich bald korrigiert wird, könnte man wohlmeinend urteilen. Doch das ist nicht alles: Die türkis-grüne Regierung verabsäumt es, in der aktuellen Krise Weitsicht und Rückgrat zu zeigen. Europäische Solidarität? Fehlanzeige. Rund 100.000 Flüchtlinge harren, teils unter katastrophalen hygienischen Bedingungen, in überfüllten Lagern in Griechenland aus. Seit Mitte März haben sich immerhin acht europäische Staaten dazu bereit erklärt, einige dieser Menschen aufzunehmen. So wird Deutschland über tausend Kindern, die entweder schwer krank oder unbegleitet sind, Schutz bieten. Österreichs Regierung hingegen befindet, man habe 2015 genug getan. Vermutlich fürchtet man, dass all die Menschen einmal EU-Staatsbürger werden. Warum ist das so schlimm? Und: Angesichts einer Pandemie könnte man pragmatisch argumentieren, es wäre im Interesse aller, die engen Lager aufzulösen und die Menschen auf anständige Unterkünfte in ganz Europa zu verteilen, in denen man sie gesundheitlich betreut.

Während Menschen, die vor Kriegen flüchten, ignoriert werden, greifen Politiker auf der ganzen Welt zu martialischer Rhetorik, sprechen von Fronten, Waffen oder notwendigen Opfern. Das Bundesheer veröffentliche Ende März ein Plakat, auf dem bewaffnete Soldaten in einem Kornfeld zu sehen waren. „Coronakrise: Jetzt hilft die Miliz“ war der Titel. Nach Kritik wurde das Motiv geändert. Kriegsrhetorik ist gefährlich, weil sie unnötige Angst schafft.

Aber warum versuchen wir es nicht umgekehrt? Gerade sind wir alle schwach, und die Coronakrise sollte unsere Empathie mit den Geflüchteten wecken. Erleben wir nicht gerade, wie es sich anfühlt, vor einer Gefahr Schutz zu suchen? Wie es ist, wenn der Alltag einer ganzen Gesellschaft plötzlich aus den Angeln gehoben wird, wenn unklar ist, wie das Leben in einer, vier oder acht Wochen aussieht? Diese Krise betrifft uns alle. Unsere Hilfsbereitschaft darf deshalb nicht an den Landesgrenzen enden.

