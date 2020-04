Bernie Sanders macht Weg frei für Joe Biden

Der demokratische Sozialist aus Vermont gab auf. Das Duell am bei der Präsidentschaftswahl am 3. November lautet Trump gegen Biden.

Der Druck war längst übermächtig, das gesamte Parteiestablishment sammelte sich hinter Joe Biden – und die bizarre Vorwahl der Demokraten in Wisconsin unter dem Eindruck der Corona-Pandemie gab Bernie Sandes am Mittwoch den Rest. Nach ersten Ergebnissen lag der 78-jährige Senator, der Sozialist aus Vermont, abgeschlagen hinter dem Ex-Vizepräsidenten und zog schließlich die Konsequenzen in einem Wahlkampf, der praktisch zum Stillstand gekommen ist.

Sanders macht somit den Weg frei für den 77-jährigen Biden, der nun fast sieben Monate Zeit hat, sich auf das Duell gegen Donald Trump vorzubereiten. Biden hat auch bereits mit der Suche nach einer Vizepräsidentschaftskandidatin begonnen. Sanders war zuletzt auch aus seinem eigenen Lager mächtig unter Druck geraten. Vor wenigen Wochen hatte er noch eine Meldung über seinen bevorstehenden Ausstieg dementiert. Er überprüfe seine Kandidatur, ließ er damals verlauten. Sanders war nach ersten Vorwahlerfolgen aussichtslos in Rückstand gegenüber Biden gekommen.

Zäher Kämpfer

Der 78-Jährige, der im Herbst einen Herzinfarkt erlitten hat, gilt als zäher Kämpfer. 2016 hat er Hillary Clinton beinahe bis zuletzt ein hartes Duell geliefert. Womöglich wollte der gebürtige New Yorker aus Brooklyn bis zu den Vorwahlen am 28. April in New York durchhalten, wo sich der linksliberale Senator einen Sieg versprach - doch die Corona-Krise machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Gouverneur Andrew Cuomo verschob die Primary in New York auf den 23. Juni, der Parteitag der Demokraten soll nunmehr Mitte August stattfinden - in Milwaukee in Wisconsin. (vier)