Wohin Österreicher noch reisen können

Reisewarnungen, Einreisebestimmungen und Verkehrseinschränkungen werden Reisen noch lange kompliziert machen. Ein Überblick, was überhaupt möglich ist.

Wien/Berlin. Urlaub in der Heimat. Das ist heuer die Devise, geht es nach der Regierung. Zwar wolle Österreich die Reisefreiheit „so bald wie möglich wiederherstellen“, sagte Außenminister Alexander Schallenberg am Mittwoch. Eine volle Reisefreiheit werde es aber erst geben, sobald die globale Krise überstanden sei. Denn einige Staaten bräuchten noch länger, um das Virus unter Kontrolle zu bringen. Österreich könne eben nicht einseitig beschließen, ob sich der Sommerurlaub im Ferienhaus in Griechenland ausgehe, sagte Schallenberg.



Die Einschränkungen treffen aber nicht nur Urlauber. Auch Familien, Partnerschaften und Unternehmen werden in Mitleidenschaft gezogen. Die großen Fragen: Wo kann ich als Österreicher noch hinreisen? Wer darf eigentlich nach Österreich? Komme ich wieder zurück?