Zerstrittene Finanzminister, ein skandalöser Rücktritt, Aufmüpfigkeit in der Kommission: die EU gibt kein gutes Bild ab.

Brüssel. Nach einigen hektischen Wochen schien es am Montag so, als hätte Ursula von der Leyen ihre Kommission erfolgreich auf einen Arbeitsmodus für die Coronakrise eingeschworen. Zuständigkeiten sind nach anfänglichen Eifersüchteleien zwischen manchen Kommissaren in der Frage, wer sich als Krisenmanager öffentlich produzieren darf, klar zugeteilt.