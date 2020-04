Der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke präzisiert im „Presse“-Gespräch die Pläne für einen Einstieg der Stadt Wien in Leitbetriebe der Stadt.

Es ist eine Verstadtlichung. Die Stadt Wien wird sich, wie berichtet, in der Aktion „Stolz auf Wien“ an durch die Krise ins Trudeln geratenen Unternehmen beteiligen. 20 Millionen Euro stellt die Stadt zur Verfügung, mindestens weitere 30 Millionen an Beteiligungskapital will Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) bei Banken und Institutionen auftreiben.

Im Gespräch mit der „Presse“ bestätigt er erste erfolgreiche Verhandlungen, auch mehrere Anfragen von Unternehmen sind bereits eingegangen, darunter bekannte Namen.