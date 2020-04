Matura light mit Jahresbonus

Die Pflicht zur mündlichen Reifeprüfung entfällt heuer. Die schriftliche zählt, dafür fließt die Jahresnote in die Maturabeurteilung mit ein.

Reden ist Silber, Schreiben ist Gold – zumindest gilt das heuer für Österreichs Maturanten. Denn die Reifeprüfung wird grundsätzlich nur in schriftlicher Form erfolgen. Das sehen die Maßnahmen vor, die Bildungsminister Heinz Faßmann am Mittwoch der Öffentlichkeit präsentierte. „In bestimmten Situationen müssen wir milde und nachgiebig sein“, meinte Faßmann bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die Zeit des Coronavirus ist so eine Zeit der Nachgiebigkeit. Während Österreich am Mittwoch 12.901 positiv auf das Virus getestete Personen (Stand 17 Uhr, inklusive Genesene und Verstorbene) zählte, sind die Gedanken vieler Schüler auch bei einem ganz anderen Test: der Maturaprüfung. Doch welche Sonderregeln gelten diesmal bei ihr?