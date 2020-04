Facebook: Coronakrise bringt verstärkte Nutzung

Die Nutzung des Netzwerks nimmt aufgrund der Coronakrise stark zu, sagt Österreich-Chef Tino Krause. Inhaltlich geht Facebook nun gegen Fake-News und manche Werbungen vor.

Wien. Mit konkreten Zahlen ist man bei den großen US-Technologiekonzernen immer sehr zurückhaltend. So auch Tino Krause, Facebook-Chef für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Eines sei jedoch klar: Die Nutzung von Facebook und den dazugehörigen Diensten wie Whatsapp und Instagram nehme aufgrund der Einschränkungen zur Bekämpfung von Covid-19 stark zu. „Die Zahl der Gruppen-Videoanrufe ging um 70 Prozent nach oben. Die verbrachte Zeit in diesen Videoanrufen hat sich verdoppelt“, so Krause im Gespräch mit der „Presse“.



Ebenfalls stark nachgefragt würden nun Webinare – also Online-Seminare – die Facebook zusammen mit lokalen Wirtschaftsverbänden erstellt, und in denen beispielsweise kleinen Handelsbetrieben gezeigt wird, wie sie nun schnell einen Web-Shop aufbauen können. „Bei diesen Webinaren haben wir 2000 bis 3000 Teilnehmer. Das sind Zahlen, die in der Vergangenheit undenkbar waren“, so Krause. Aber auch die Nutzung der klassischen Facebook-Plattform habe sich „deutlich intensiviert“. Um wie viel genau, will Krause nicht sagen. Aber: „Es ist sicher nicht falsch anzunehmen, dass wir bei den Zunahmen ganz an der Spitze zu finden sind.“