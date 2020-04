IStayHomeFor: Für wen die Stars zu Hause bleiben

„Für meine Familie“, „für Ältere und Verletzliche“, „für all jene, die an vorderster Front kämpfen“. Stars rund um die Welt erklären, für wen sie die Heimisolation ernst nehmen und rufen ihre Fans ebenfalls dazu auf, andere zu schützen.

Jüngst hat sich auch Superstar Jennifer Lopez (50, "Hustlers") der #IStayHomeFor-Corona-Kampagne angeschlossen. "Wir bleiben zu Hause, um jene an vorderster Front zu schützen: Ärzte, Krankenschwestern und Techniker, die so hart arbeiten, um Leben in den Krankenhäusern zu retten", sagte Lopez in einem gemeinsamen Video mit ihrem Verlobten Alex Rodríguez.

Die Sängerin und Schauspielerin postete den Aufruf mit dem Hashtag am Mittwoch auf Instagram. Sie würden nun den US-Talkmaster Jimmy Fallon dazu herausfordern, bei der Aktion mitzumachen, fügte Ex-Baseball-Star Rodríguez hinzu.

Hollywood-Schauspieler Kevin Bacon ("Footloose", "Mystic River") hatte die Challenge in den sozialen Medien Mitte März gestartet, um Menschen während der Coronavirus-Pandemie dazu zu bringen, daheimzubleiben. Bacon hielt dazu eine Tafel mit dem Namen seiner Frau Kyra Sedgwick ins Bild, zu deren Schutz er zu Hause bleiben würde. Auch solle man weitere Leute zum Mitmachen bewegen.

Viele Prominente in häuslicher Quarantäne folgten seither Bacons Beispiel. Pop-Star Elton John postete auf Instagram, er würde für seinen Ehemann und ihre beiden Buben daheimbleiben. „Für wen bleibt ihr zu Hause?“, fragt er seine Community, und ruft sie auf: „Poste dein eigenes #IStayHomeFor-Foto mit einem Schild wie meinem und markiere sechs deiner Freunde, die es dir gleichtun sollen."

David Beckham nimmt die Heimisolation für seine Frau Victoria und ihre Kinder ernst. Es gelte nun, zu Hause zu bleiben, um die Liebsten zu schützen. „Stoppen wir die gemeinsame Ausbreitung des Coronavirus“, schreibt er.

"Maleficent"-Darstellerin Elle Fanning bleibt für ihre Großmutter zu Hause, Sängerin Mariah Carey für ihre Familie, alle Beschäftigten im Pflege- und Gesundheitsbereich und „für die ganze Welt". „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown für alle Älteren und Verletzlichen, ihre Familie, besonders für ihre Großmutter. „Sie hat mich mein ganzes Leben geschützt, jetzt ist es Zeit für mich sie zu schützen.“

Für ihre Oma bleibt auch Schauspielerin Emma Watson zu Hause, und für ihre an Diabetes erkrankte Mutter und ihre beste Freundin, die im Gesundheitswesen arbeitet. Auf Demi Lovatos Zettel steht: „Ich bleibe zu Hause für meine Eltern, meine Nachbarn und meine Gesundheit.“ Eva Longoria zufolge ist dies das Mindeste, was wir tun könnten, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. „Ich bleibe zu Hause für das Land, für die Welt, ich bleibe zu Hause für mein süßes Baby Santi und für meinen schönen Ehemann Pepe. Für wen bleibst du zu Hause?“

„Es ist schön und inspirierend zu sehen, wie #IStayHomeFor wächst“, schreibt Kevin Bacon in einem weiteren Posting. „Danke an alle, die dazu beitragen, dass wir auch weiterhin alles tun, was wir können, um die Kurve zu glätten. Es ist nicht einfach, aber es ist schön zu wissen, dass wir nicht alleine sind."

Insbesondere für diejenigen, die hart dafür kämpfen, Dienstleistungen, Krankenhäuser und Infrastruktur in dieser „verrückten Zeit" am Laufen zu halten, gelte es, auch weiterhin zu Hause zu bleiben.

Für Kritik hingegen hat US-Moderatorin Ellen DeGeneres mit einem Video gesorgt. Sie melde sich direkt aus der Heimisolation. „This is like being in jail, is what it is“. Es sei also wie im Gefängnis, meint sie, und fügt hinzu: „Hauptsächlich deswegen, weil ich seit 10 Tagen dasselbe Gewand trage und alle hier drin schwul sind.“ Als Witz gedacht, kommen diese Worte nicht bei allen gut an. DeGeneres, die sich vor Jahren selbst als lesbisch geoutet hat und mit der australischen Schauspielerin Portia de Rossi verheiratet ist, stößt auf Unverständnis und Empörung. „Die sitzt in ihrer Designer-Villa und hat gut reden“, „Tausende von Menschen sitzen in echten Gefängniszellen, ohne ein Stück Seife oder jeglichen Schutz“, oder „Gefängnis? In einer 27-Millionen-Dollar-Villa?“, ist etwa in den Kommentaren zu lesen.

Dieser Browser unterstützt keine I-Frames.

(APA/dpa/Red.)