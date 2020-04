Tesla kürzt die Gehälter

(c) REUTERS (Aly Song)

Die Werke des Elektroautoherstellers in den USA stehen still.

Nun schickt Tesla seine Mitarbeiter in Zwangsurlaub.

Die Schließung der Tesla-Werke in den USA trifft die Mitarbeiter des US-amerikanischen Elektro-Automobilherstellers hart. Die Personalchefin, Valerie Capers Workman, hat ein E-Mail an die Mitarbeiter verschickt, in der Zwangsurlaube angekündigt werden. Die Plattform Electrek veröffentlichte das Dokument.

Außerdem sollen die Löhne ab dem 13. April bis zum Ende des zweiten Quartals gekürzt werden. Dabei müssen Arbeiter auf zehn Prozent ihres Lohns verzichten und Führungskräfte sogar auf 20 bis 30 Prozent. Außerhalb der USA solle es ähnliche Kürzungen geben, wobei die einzelnen Maßnahmen von lokalen Gesetzen abhängig seien.

Werk wird ausgebaut

In dem E-Mail wird auch erwähnt, dass Tesla die Produktion ab dem 4. Mai 2020 wieder aufnehmen will. Wie Tesla auf dieses Datum für einen möglichen Produktionsneustart kommt, ist dem Schreiben nicht zu entnehmen.

Bis dahin nutzt der Konzern, dem Elon Musk vorsteht, die Zeit, um die Produktionskapazitäten für das Model Y zu erhöhen. Anträge für mehrere Baugenehmigungen deuten auf geplante Modernisierungen am Werk hin, etwa einen Ausbau der Rohkarossen-Fertigung. Im Antrag ist von „Tesla-5k-Expansion“ die Rede, was wohl eine Anspielung auf die geplante Produktion von 500.000 E-Autos heuer sein dürfte. Zudem soll an der Lackiererei gearbeitet werden.

Auch bei der erst im Jänner 2020 angelaufenen Model-Y-Fertigung will Tesla bereits nachlegen. Hier soll ein neues Förderband für das Model Y eingerichtet werden.

Beatmungsgeräte aus Autoteilen

Tesla hatte das Werk im kalifornischen Fremont vor etwa zehn Jahren von Toyota übernommen. Seit dem Produktionsanlauf des Model S im Jahr 2012 gab es keine größeren Pausen für Umbauarbeiten. Sämtliche Erweiterungen für das Model X, das Model 3 und später das Model Y fanden im laufenden Betrieb statt. Nun werden die Kapazitäten anscheinend erweitert.

Außerdem ist Tesla einer von zahlreichen Autoherstellern, die Unterstützung im Kampf gegen Covid-19 zugesagt haben. In einem Video zeigen Ingenieure von Tesla den Prototyp eines Beatmungsgeräts. Dabei versucht das Unternehmen, möglichst viele Teile aus seiner Autoproduktion für die Herstellung zu benutzten.