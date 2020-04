Umfrage unter Immobilienmenschen

Pessimismus am Immobilienmarkt

Nur acht Prozent der Immobilienwirtschaft glauben an eine Steigerung des Transaktionsvolumens in diesem Jahr.

Auch der österreichische Immobilienmarkt bleibt von der Corona-Krise nicht verschont. 61 Prozent der heimischen Immobilienwirtschaft erwarten für 2020 ein sinkendes Transaktionsvolumen. Nur acht Prozent glauben an eine Steigerung – Ende 2019 wurde das noch von über einem Drittel (36 Prozent)erwartet.

Das sind Ergebnisse einer Befragung von EY Österreich, an der sich rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Immobilienwirtschaft beteiligt haben. Die Ergebnisse wurden mit den Resultaten des Trendbarometers Immobilien-Investmentmarkt 2020 verglichen, das Anfang des Jahres veröffentlicht wurde.

„Durch die anhaltende Krise hat sich die Stimmung am österreichischen Immobilienmarkt innerhalb von wenigen Wochen deutlich verdüstert“, sagt Alexander Wlasto, Leiter des Real Estate Sektors bei EY Österreich. Auch wenn die Langzeiteffekte bisher kaum absehbar seien, würden vor allem Einzelhandels- und Hotel-, aber auch Büroimmobilien vor großen Herausforderungen stehen, so Wlasto weiter.

Sinkende Preise für Einzelhandel, Büro- und Hotelimmobilien erwartet

Für Wohnimmobilien erwartet knapp ein Drittel der Befragten (32 Prozent) steigende Preise, zu Jahresende 2019 waren es knapp 80 Prozent. Bei Logistikimmobilien hingegen erwartet knapp die Hälfte (46 Prozent) steigende Preise, ähnlich wie Ende 2019 (52 Prozent). Diese profitieren vom sprunghaften Anstieg der Belieferungen und dem Ausbau der Lagerkapazitäten.

Pessimistischer fallen die Prognosen für andere Gewerbeimmobiliensegmente aus: So erwarten 86 Prozent der Befragten sinkende Immobilienpreise für den Einzelhandel, was Ende 2019 nur rund ein Drittel vermutet hatte. Hat fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer im Vorjahr noch steigende Preise bei den Büroimmobilien erwartet, halten dies mittlerweile nur noch vier Prozent für wahrscheinlich. 67 Prozent befürchten fallende Preise.

Am stärksten sind jedoch Hotelimmobilien von den Pandemie-Auswirkungen betroffen: Hier hatte zuvor die Hälfte der Befragten eine Preissteigerung erwartet, jetzt sind es nur noch zwei Prozent. 92 Prozent erwarten sinkende Preise.

Niedrigzinsumfeld bleibt erhalten

Dass das Niedrigzinsumfeld durch die Auswirkungen der Pandemie länger erhalten bleiben wird, glauben 86 Prozent der Befragten. Durch die möglichen Folgen könnten sogar laufende Finanzierungen in Gefahr geraten, befürchten 59 Prozent der Umfrageteilnehmer. Neue Finanzierungen werden aus Sicht von 64 Prozent der Befragten künftig restriktiver vergeben. Auch das Investitionsverhalten wird von der Krise beeinflusst: So erwarten 55 Prozent der Teilnehmer verminderte Investitionen in Bestandsimmobilien – im Neubausektor prognostizieren das sogar 78 Prozent der Befragten.

Verfahrens- und Steuererleichterungen gefordert

Von der Politik erwarten die Befragten schnell wirkende Maßnahmen, wofür sich insbesondere steuerliche Anpassungen eignen. Bevorzugt werden von 63 Prozent der Teilnehmenden Erleichterungen im Besteuerungs-, Erhebungs- und Vollstreckungsverfahren. Aber auch weitere Maßnahmen wie erhöhte Abschreibungsmöglichkeiten (45 Prozent), geringere Steuersätze (39 Prozent), vorübergehender Verzicht auf Steuererhebungen (35 Prozent), Sonderabschreibungen (31 Prozent) sowie Erleichterungen bei der steuerlichen Verlustnutzung (28 Prozent) würden die Umfrageteilnehmenden begrüßen.