Wegen Corona ständig zu Hause und das Paket kommt trotzdem nicht an

Der Onlinehandel hat massiv zugenommen, die Post berichtet von „Mengen wie in der Weihnachtssaison.“ Das führt aber auch zu Lieferschwierigkeiten und Frust bei Kunden.

Das Problem ist bekannt: Ein Paket wird sehnsüchtig erwartet. Der Zustelldienst hat es für den kommenden Tag angekündigt. Nur ist man just in dem Moment nicht zu Hause, wenn es klingelt. Wenig später trudelt ein Mail ein, man habe „leider niemanden angetroffen“, das Paket warte nun in der nächsten Abholstation.



Mit Home-Office und dem Gebot, zu Hause zu bleiben, hätte die Coronakrise das Potenzial, zumindest dieses Zulieferproblem aus der Welt zu schaffen. Schließlich sind die meisten Menschen aufgrund der Umstellung auf Teleworking ohnehin zu Hause. Die Pakete kommen trotzdem nicht an, berichten Betroffene.