Wien dürfte Straßen für Fußgänger öffnen

Sollen einzelne Wiener Straßen in Corona-Zeiten für Fußgänger und Radler geöffnet werden? Über den Vorstoß der Wiener Grünen war man beim roten Koalitionspartner in den vergangenen Tagen alles andere als glücklich. Das Thema wuchs zu einem veritablen Streit in der Wiener Stadtregierung heran. Nun zeichnet sich aber doch eine Einigung ab.

Um 11.30 Uhr treten im Rathaus Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) vor die Presse, um über „Aktuelles aus der Wiener Stadtregierung“ zu berichten. Wie der „Kurier" berichtet, dürfte dort die Freigabe von Straßen für Fußgänger präsentiert werden. Geplant sein dürften sowohl temporäre Begegnungszonen als auch Fußgängerstraße.

Ludwig hatte bisher das Vorhaben "nicht dezidiert abgelehnt", aber eine genaue Prüfung des Vorhabens verlangt.

Offenbar wurden bereits die Bezirke informiert, welche Straßen infrage kommen könnten. In einer Aussendung machte die Döblinger FPÖ bereits ihre Ablehnung kund: „Die Pläne sind an Absurdität nicht zu überbieten.“ So wären in Döbling etwa „die Bellevuestraße, der Grinzinger Steig und die Starkfriedgasse" betroffen, teilte Bezirkspartzeichef Klemens Resch mit. Auch die Bezirks-FPÖ in der Josefstadt lehnt sich dagegen auf, dass die Florianigasse gesperrt werden soll.

Raumplaner befürworten Öffnung

Für die Öffnung von Straßen haben sich hingegen Forscher der TU ausgesprochen. Die Raumplaner Aggelos Soteropoulos und Robert Kalasek in einer Studie die Straßenkarte der Bundeshauptstadt unter die Lupe genommen. Mit dem Fazit: "In fast allen Bezirken gibt es kritische Punkte, an denen schmale Gehsteige und ein hoher Anteil der Altersgruppe 65 plus zusammentreffen", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Solche Gebiete fänden sich sowohl in den Innenbezirken wie Landstraße oder Margareten als auch in den Außenbezirken wie Währing oder Donaustadt. "Besonders dort könnte eine Öffnung für Fußgängerinnen und Fußgänger helfen, den Sicherheitsabstand leichter einzuhalten und letztlich die Risikogruppe zu schützen", meinen die TU-Raumplaner.

