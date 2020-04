Salzburg AG kooperiert mit Fachhochschule

Stipendien, Pämien für Abschlussarbeiten und mehr für FH Salzburg ausgeschrieben.

Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens startet die Salzburg AG unter dem Motto „#wirsindzukunft“ eine Kooperation mit der FH Salzburg und dem Land Salzburg und vergibt 20 Stipendien für Studien aus den Bereichen Technologie, Innovation und Nachhaltigkeit für das Studienjahr 2020/21. Die Stipendien umfassen die Studiengebühr inklusive ÖH-Beitrag sowie ein myRegio student-Ticket für ein Jahr. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit eines Praktikums oder einer Teilzeitanstellung bei der Salzburg AG.

Weiters werden im Zuge dieser Kooperation zehn Bachelor- beziehungsweise Masterarbeiten mit je 1000 Euro prämiert. Die Arbeiten müssen in den Jahren 2018, 2019 oder 2020 abgeschlossen worden sein und sich mit Energie und Nachhaltigkeit, Technologie und Innovation, Digitalisierung, Telekommunikation und IT oder E-Mobilität befassen. Die Stipendien und Preise sollen jährlich vergeben werden. Zusätzlich wird es einmalig eine von der Salzburg AG gesponserte Gastprofessur an der FH Salzburg geben.

Bewerbungen für die Stipendien laufen bis 30. Juni, Abschlussarbeiten können bis 30. September eingereicht werden. Die feierliche Verleihung findet im November statt.

Weiter Infos:www.salzburg-ag.at/wirsindzukunft