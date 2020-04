Pop und Jazz im Konzert: Zahle, so viel du willst

Mai Phoenix trat beim ersten United We Stream-Konzert auf, ein zweites ist in Planung

Geben Fans Geld für Online-Konzerte aus? Durchaus, erfuhren Porgy & Bess und das Home Stage Festival.

Das Motto „pay as you wish“ kennt man hierzulande wohl am ehesten von einem pakistanischen Lokal in Wien: Dort kann man sich aussuchen, wie viel man für das Essen zahlen will – und das funktioniert. Auch das Wiener Jazzlokal Porgy & Bess hatte mit dieser Bezahlmethode Erfolg. Zum Auftakt seiner Onlinekonzertreihe spielte am vergangenen Samstag das Duo 4675 mit Astrid Wiesinger und Beate Wiesinger am vergangenen Samstag im leeren Club. 250 Mal wurde das Konzert abgerufen, zwei Drittel der Zuschauer waren bereit zu bezahlen. Insgesamt sind rund 1000 Euro zusammengekommen. Das deckt die Kosten für die Musiker und die Techniker, berichtete der Radiosender Ö1. Derzeit sind zwei Konzerte pro Woche angesetzt (live gestreamt, ohne Download-Möglichkeit). Am Samstag spielt Violinistin und Sängerin Jelena Popržan ab 20:30 Uhr.

Virtuelle Festivalpässe gegen eine Spende verkaufte das Homestage Festival Ende März. Live waren 2000 bis 3000 Zuschauer bei Auftritten von Kabarettisten und Musikern wie Yasmo, Thomas Maurer, Robert Palfrader oder Mira Lu Kovacs dabei. Insgesamt wurden die Beiträge mehr als 40.000 Mal abgerufen. 15.700 Euro kamen zusammen. Die zweite Ausgabe findet vom 24. bis 26. April statt.

Auch ein zweites United We Stream-Konzert – ausgegangen von einer Berliner Initiative, die auch auf Arte übertragen wurde –, ist geplant. Das erste mit Mavi Phoenix nahm rund 1000 Euro zugunsten der Wiener Clubs ein.

Diesen Freitag lädt das Wiener Neustädter Triebwerk zum Konzert des Wiener Folk-Pop-Quintetts Alpha Romeo (via Facebook und Youtube). Das Triebwerk zahlt eine Gage und bittet um Spenden (bisher waren es nur schmale 110 Euro). Ebenfalls am Freitag treten für das Label Problembär Records die Band Mr. Rose sowie Hans Wagner von der Band Neuschnee gemeinsam mit Singer-Songwriterin Pippa (via Youtube) auf.