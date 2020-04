Entwicklungszusammenarbeit ist relevant, verantwortungsvoll, nachhaltig und solidarisch. Eine Erwiderung von Rupert Roniger, Geschäftsführer von „Licht für die Welt international“.

Die Autorin Evangelista Sie stellt in einem aktuellen Artikel die provokante Frage: „Warum schaffen wir die Entwicklungshilfe nicht ab?“ (Die Presse, 07.04.2020). Der Unternehmer Hans Stoisser schlägt vor, die Mittel gänzlich umzuwidmen, denn sie seien irrelevant, ineffizient, nicht nachhaltig und kolonial. Diese Forderung basiert auf grundlegenden Missverständnissen über Entwicklungszusammenarbeit (EZA) heute.

Zwar wird eingeräumt, dass Humanitäre Hilfe, also direkte Hilfe in Notlagen, richtig und unkontrovers ist, dies ist gerade in Zeiten der globalen COVID-19 Pandemie eine wichtige Klarstellung. Multilaterale Geberorganisationen wie die WHO, aber auch engagierte Organisationen vor Ort sind essentiell, um eine verheerende Pandemie in Ländern mit schwachen Gesundheitssystemen abzuwehren. Ihre Unterstützung durch Österreich rettet Menschenleben.

Entwicklungszusammenarbeit ist relevant

Der österreichischen EZA hingegen wird Irrelevanz vorgeworfen. Da es inzwischen eine Mittelschicht in Afrika gäbe, argumentiert Stoisser, benötige es keine weiteren Gelder vor Ort. Weiters hätten chinesische und andere Unternehmen wesentlich größere Auswirkungen auf die Länder des globalen Südens als die gesamte EZA. Die Beobachtungen sind richtig, die Schlussfolgerungen jedoch irreführend.

Nach Zahlen der Weltbank leben weltweit über 700 Millionen Menschen in extremer Armut, in Afrika steigt der Anteil sogar (Weltbank, 2019). Chinesische Investitionen schaffen zwar Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Teilhabe, setzen aber auch ein entsprechendes Bildungsniveau voraus. Menschen mit Behinderungen, laut der Weltgesundheitsorganisation 15-20% der Bevölkerung im globalen Süden, wird oft der Zugang zu Bildung verwehrt. Aber kein chinesisches Unternehmen wird in inklusive Schulen investieren.

Hier setzt EZA ein und stellt sicher, dass niemand zurückgelassen wird – gemeinsam mit österreichischen Partnern wie LICHT FÜR DIE WELT. Eine solche EZA, die globale Ungleichheiten beseitigt, ist mehr denn je höchst relevant.

Entwicklungszusammenarbeit ist verantwortungsvoll

Der österreichischen EZA wird Ineffizienz vorgeworfen. Die Autorin führt dafür die Berichtspflichten umsetzender Organisationen an, die als selbsterhaltendes, intransparentes System gezeichnet werden. Als Geschäftsführer von LICHT FÜR DIE WELT bin ich direkt mit diesen Berichtspflichten vertraut und kann eine andere Perspektive anbieten.

Der österreichische Staat vertraut unserer Hilfsorganisation einen Teil seiner EZA-Mittel an und ich sehe es als meine Pflicht, über ihre Verwendung Rechenschaft abzulegen. Es ist wichtig und richtig, dass dies in Einklang mit internationalen Standards geschieht. Ohne Zweifel könnten einige Berichtspflichten einfacher gestaltet werden. Den existierenden Regeln nachzukommen ist von unserer Seite aus jedoch nicht ineffizient, sondern schlicht verantwortungsvoll.

Entwicklungszusammenarbeit ist nachhaltig

Die Autorin kritisiert in einem Nebensatz, die österreichische EZA sei nicht nachhaltig. Leider bietet der Artikel weder Belege für diese These, die gerade mit Blick auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der UNO ein Armutszeugnis wäre, noch wird eine notwendige Differenzierung von EZA vorgenommen. Ich kann nur von unserer Arbeit berichten, die stets auf Nachhaltigkeit abzielt.

Unsere Erfahrungen mit frühkindlicher Bildung und Förderung zeigen etwa, dass sich jeder in frühkindliche Bildung investierte Dollar – im Übrigen ebenfalls kein Leib- und Magenthema chinesischer Firmen in Afrika – bis zu siebzehnfach rentiert. Die Kinder und Jugendlichen entwickeln eine bessere Gesundheit, erreichen bessere Schulabschlüsse und können eine aktive, gestaltende Rolle in der Gesellschaft einnehmen. So ist EZA nachhaltig und stärkt besonders marginalisierte Personen.

Entwicklungszusammenarbeit ist solidarisch

Der österreichischen EZA wird zuletzt ein kolonialer Gestus vorgeworfen. Der Unternehmer Stoisser erklärt, Empfängerstaaten würden sich Geldgebern unterwerfen und ihre Eigenständigkeit aufgeben müssen. Diese Kritik ist durchaus berechtigt, allerdings eher als Warnung denn als Zustandsbeschreibung.

Ich beobachte ein großes kritisches Bewusstsein von Geldgebern und Hilfsorganisationen, gerade auch hier in Österreich, der strukturellen Ungleichheit der Akteure aktiv entgegenzuwirken. Auch wird unterschätzt, wie willens und fähig Regierungen im globalen Süden sind, ihre Prioritäten zu kommunizieren. Sie sind mitnichten unterwürfige Empfänger wohltätiger EZA.

Wichtig ist allerdings, dass EZA sich nicht fraglos den Willen der Herrschenden fügt, sondern immer auch jene berücksichtigt, die am meisten von Armut betroffen und von Entwicklung ausgeschlossen werden. Genau diese Menschen zu erreichen ist schon heute Ziel vieler österreichischer Organisationen. So wird EZA schließlich solidarisch, anstatt in hierarchischen Strukturen zu verharren.

Die Debatte ernst nehmen

Zum Ende lädt der Artikel zu einer Debatte über die Zukunft und notwendige Veränderungen der EZA ein.

Der EZA-Sektor hat sich in den letzten Jahren von innen heraus fundamental gewandelt. Das nachhaltige Stärken von Strukturen vor Ort, die Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen, Süd-Süd-Kooperationen – all dies wird bereits umgesetzt und trägt zu effektiver EZA bei.

Anstatt einem infrastruktur- und wirtschaftszentrierten Paradigma vergangener Zeiten nachzutrauern, sollten wir diese Entwicklungen ernst nehmen und uns weiterhin auf marginalisierte Bevölkerungsgruppen konzentrieren.

Rupert Roniger ist Geschäftsführer von Licht für die Welt International.