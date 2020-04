Das Revival des Einkaufszettels

Wie verändert sich das Kaufverhalten der Österreicher während der Krise? Eine repräsentative Umfrage des Gallup Instituts gibt Aufschluss.

Ob jung oder alt, eines gilt für alle tausend Menschen, die das Österreichische Gallup Institut vergangene Woche befragt hat. Jeder einzelne sehnt sich nach der verloren gegangenen Normalität.

Nachdem die allermeisten Geschäfte schon die vierte Woche geschlossen haben, besteht ein großer Aufholbedarf an Konsum: „57 Prozent der Befragten geben derzeit weniger Geld als vor der Krise aus. Jedoch haben nur elf Prozent davon vor, das nicht ausgegebene Geld aufs Sparbuch zu legen“, sagt Andrea Fronaschütz, Gallup-Geschäftsführerin.

Bemerkenswert findet Peter Schnedlitz, emeritierter Professor für Handel & Marketing an der WU-Wien, das Verhalten der Senioren in dieser Krise: „Sie sind sehr konstruktiv. Sie haben auch leichter lachen, weil sie ihre Pensionen sicher auf dem Kontohaben, während die jüngeren strampeln und die wirtschaftlichen Auswirkungen bewältigen müssen.“

Das zeigt sich auch daran, dass die 30 bis 40-jährigen laut den präsentierten Daten am Pessimistischsten sind. Warum, ist schnell erklärt: „Sie sind jene, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, mit den Kindern E-Learning machen,für die Eltern und ihre Familie einkaufen, kurz die Krise schultern müssen“, sagt Fronaschütz.

Doch wie manifestiert sich die Krise beim Einkaufen? „Es gibt ein Revival des Einkaufszettels. Mit Maske und Sicherheitsabstand gustiert niemand gerne im Supermarkt. Spontaneinkäufe, die für den Handel so wichtig sind, fallen aus“, sagt Schnedlitz.

Shöpping unter ferner liefen

Viele haben freilich den „Shutdown“ dazu genutzt, im Internet einzukaufen. Allerdings haben das die Befragten auch schon zuvor getan, nur sieben Prozent shoppten in den vergangenen Wochen zum allerersten Mal per Mausklick.

Dabei bestand das größte Interesse an Bekleidung und Schuhen, Sport- und Baumarktartikeln, aber auch an Büchern und Haushaltsgeräten. Eingekauft wird nach wie vor bei den großen, internationalen Anbietern wie Amazon (48 Prozent) und Zalando (14 Prozent) Nicht populär ist die Online-Handelsplattform der Post, shöpping.at, sie wurde lediglich von zwei Prozent der Befragten frequentiert.

Dabei rief Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck die Bevölkerung noch auf, bei heimischen Online-Shops einzukaufen. Warum also gelingt es selbst in dieser Phase kleineren Internet-Anbietern hierzulande nicht, an Terrain zu gewinnen?

Schnedlitz wundert gar nicht, dass wieder einmal Amazon der große Profiteur der Krise ist: „Der österreichische Handel ist nicht gut vorbereitet auf eine Schlacht mit Amazon. Ich sehe derzeit keine Leuchttürme, die sich mit dem internationalen Anbietern messen können. Wer etwa ein zwei Kilo schweres Bio-Hendl um 40 Euro anbietet, wird sich nicht behaupten.“ Schließlich lebe das Internet von Preisvergleichen und der Online-Handel sei kein Selbstläufer. Die Kunden wollten billig einkaufen und die Ware gratis zugestellt bekommen. Ob es sich um einen österreichischen Anbieter handle, komme ganz zum Schluss, fasst Schnedlitz zusammen.

Doch sobald wieder Normalität einkehrt, werden lieb gewonnene Einkaufsgewohnheiten wieder aufgenommen werden. Einen starken Nachholbedarf wird es vor allem bei Blumen, Topfpflanzen und Gartenartikeln geben, gefolgt von Waren, die in Baumärkten erhältlich sind (siehe Grafik). „Das ist auch nicht überraschend. An einem schönen Tag in der Osterwoche hat es immer einen Boom bei solchen Produkten gegeben. Ich erwarte aber keine Schlägereien am Eingang der Geschäfte“, sagt der Forscher.[QDJ7A]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2020)