Liebe Kinder, wenn ihr schlau seid, dann werdet von Beruf Schuldner!

Nicht erst in der Coronakrise benachteiligt der Staat systematisch all jene, die solide wirtschaften und auf Konsum verzichten, um vorzusorgen.

Egal, ob das Ding am Ende „Eurobonds“ heißen wird oder „Corona-Anleihe“ oder sonst irgendwie – die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland, Österreich und ein paar andere EU-Staaten mit halbwegs soliden Staatsfinanzen früher oder später Italien, vielleicht auch Frankreich und ein paar andere vor der Staatspleite in Folge massiver Überschuldung wird retten müssen, steigt nahezu stündlich an.