Unlockdown

Viele Großeltern werden ihre Enkelkinder nicht mehr erkennen, wenn sie sie dann irgendwann einmal wiedersehen dürfen.

„Mei, bist du groß geworden!“, wird es dann heißen. Die Kleinen werden leicht verschämt zu Boden schauen oder verschmitzt grinsen. Manche werden auch fragen: „Was will die alte Frau von mir? Wer ist das, Mama?“

Auch für die Maturanten dieses Jahrgangs wird es hart. Sie werden, selbst wenn sie schon lang in Pension sind, noch immer zu hören bekommen: „Du hast ja nur die Corona-Matura!“ Manche werden auch sagen: „die Kurz-Matura!“ – aber diese können dann mit einer Handy-App rasch ausgeforscht werden und verwaltungsstrafrechtlich belangt werden. Zum 50-Jahr-Thronjubiläum könnte die Sanktion aber auch ausgesetzt werden.

Andere aus späteren Generationen werden sich fragen, ob man den Raum zwischen ihnen und anderen nicht auch für etwas anderes nützen könnte als einfach Raum zu lassen. Bilder aus der Vergangenheit, in denen Fußballer bei der Hymne eng aneinander stehen oder Filme, in den Menschen sich küssen, werden eine besondere Faszination ausüben. „Wie bitte soll man sich mit einer Maske küssen?“, wird eine der drängendsten Fragen an Dr. Winter in der politisch korrekten Jugendzeitschrift „Brava“ sein.

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2020)