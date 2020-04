ams-Aktie gewinnt über 15 Prozent

Nach einem kräftigen Absturz im Zuge der Coronakrise gewann die Aktie am Donnerstag zum dritten Tag in Folge.

Die an der Schweizer Börse gehandelten Anteile des steirischen Sensorenunternehmens ams sind am Donnerstag im Verlauf um über 15,3 Prozent auf 10,5 Schweizer Franken gesprungen. Sie steuern damit auf den dritten Gewinntag in Folge hin.

Der heimische Apple-Zulieferer hatte zuletzt angekündigt, ein Aktienrückkaufprogramm zu starten. Mit den Aktien will das Unternehmen ein langfristig laufendes Mitarbeiterbeteiligungsprogramm bedienen. Das maximale Rückkaufvolumen liege bei fünf Prozent des ausgegebenen Grundkapitals oder 13.714.464 derzeit ausstehenden Aktien.

(APA)