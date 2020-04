Der Corona-Roman, der von einem Toten kommt

(c) The LIFE Picture Collection via Getty Images (Loomis Dean)

Alle Welt liest jetzt „Die Pest“, ab heute auch österreichische Prominente von Ambros bis Jelinek - der Grund dafür ist paradox: Warum Camus' Schreckensszenario über die endlose Epidemie so hilft.

Nach dem Atomunfall 2011 in Fukushima war unter den viel verkauften Büchern in Japan ein europäischer Roman: „Die Pest“. Was fanden die Leser in der Geschichte wieder? Etwas in der verseuchten Luft Liegendes jedenfalls, nicht nur biologisch; die Stimmung einer lang anhaltenden Katastrophe; Angst, die die Menschen vereinzelt – und verbindet.