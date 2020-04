Mistplätze öffnen teilweise

Einige Mistplätze öffnen ab Dienstag – ein Aufsuchen ist aber nur in dringenden Fällen erlaubt.

Wien. Jene, die nicht wissen, wohin mit ihrem Sperrmüll, und jene, die sich über unsachgemäß entsorgtes Gerümpel ärgern, können sich freuen: Einige Wiener Mistplätze sperren ab Dienstag wieder auf. Allerdings ist der Betrieb vorerst eingeschränkt. Die zuständige MA 48 bittet, die Plätze nur in dringend nötigen Fällen aufzusuchen, etwa wenn man keine Lagermöglichkeit hat. „Wir bitten um Verständnis, dass die Mistplätze erst Schritt für Schritt wieder öffnen können. Die MA 48 hat sich in Tagen wie diesen in erster Linie um Müllentsorgung und um Sauberkeit in der Stadt zu kümmern, also ihre Kernaufgaben in einer Krisensituation zu erfüllen. Entrümpeln zählt nicht zu den lebensnotwendigen Dingen, daher bitten wir, dies auf später zu verschieben“, appellierte Josef Thon, der Chef der MA 48, an die Stadtbewohner. Der Vollbetrieb der Mistplätze wird schrittweise erfolgen. Mit Dienstag werden neun Anlagen geöffnet. Diese seien dafür geeignet, die Sicherheitsvorkehrungen der Bundesregierung einzuhalten, hieß es. Neben dem größeren Platzangebot verfügen sie zumeist über eine Trennung von Kunden- und Betriebsverkehr sowie über getrennte Ein- und Ausfahrten.

Nur zehn Autos pro Anlage

In einem Fahrzeug dürfen weiters maximal zwei Personen sitzen. Auch wird die Zahl der Kfz, die gleichzeitig auf dem Areal sein dürfen, auf zehn beschränkt. Mund- und Nasenschutz muss zudem verpflichtend getragen werden. Infos, welche Plätze wann öffnen, gibt es unter abfall.wien.at oder beim Misttelefon unter 01/546 48. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2020)