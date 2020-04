Rückholflug der AUA aus Neuseeland

Ankunft Freitag. Premiere für heimische Luftfahrt.

Wien/Wellington. Die Boeing 777 „Spirit of Austria“ der Austrian Airlines, die rund 300 Europäer, vor allem Österreicher, in Neuseeland abgeholt hat, wird heute, Freitag, gegen 9.30 Uhr in Schwechat erwartet, meldet das Magazin „Austrian Wings“. Die reine Flugzeit Auckland–Kuala Lumpur–Schwechat betrage 22,5 Stunden. Die AUA flog Neuseeland noch nie an. Damit sind die drei Dutzend vom Außenamt beauftragten Heimkehrflüge vorerst vorbei, sie brachten 7100 Österreicher, 700 kamen mit anderen Hilfsflügen. Von 47.000 nicht dauerhaft im Ausland lebenden Österreichern sind dort noch 3500, etwa 1000 wollen noch kommen. (ag./wg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2020)