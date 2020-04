Polens Regierung befeuert Attentats-These

Zehn Jahre nach der Katastrophe von Smolensk gedenkt PiS-Chef Kaczyński seines Bruders. Für dessen Tod macht er nach wie vor Moskau verantwortlich.

Warschau. Die Corona-Epidemie macht Jaroslaw Kaczyński einen schmerzhaften Strich durch die Rechnung. Heute, Freitag, sollte in Polen mit Trauermärschen an den Flugzeugabsturz seines geliebten Zwillingsbruders vor zehn Jahren gedacht werden. Der damalige Staatspräsident Lech Kaczyński und seine Frau Maria werden in Polen wie Nationalhelden verehrt, nachdem ihr Flugzeug am 10. April 2010 im Nebel bei der westrussischen Stadt Smolensk aus bisher nicht ganz geklärten Gründen abgestürzt war.