Obst und Gemüse aus dem Drive-in

Einige Bauern bieten ihre regionalen Obst- und Gemüseprodukte nun auch per Drive-in an. Bestellen aber kann man auch auf Online-Bauernmärkten.

Dem Beispiel von Fastfood-Ketten folgend, bieten heimische Gemüsebauern ihre Kisteln nun per „Drive-in“ an. Alternativen dazu sind aber auch Online-Bauernmärkte.

Wer sich zum Osterfest mit Vitaminen für Körper und Geist oder Setzlingen für Fensterbank und Vorgarten eindecken möchte, kann das nun spontan auf sehr bequeme Weise tun. Dem Beispiel von Gastro-Betrieben folgend, behelfen sich heimische Gemüse- und Obstbauern derzeit ebenfalls mit unkonventionellen Methoden, um ihre Produkte an die Kunden zu bekommen. So lädt eine Kooperation aus LGV Sonnengemüse, Grünzeug & mehr sowie der Starkl-Gärtnerei Woisetschläger am Karsamstag zwischen 7 Uhr 30 und 13 Uhr zum „Gemüse-Drive-in“ in der LGV-Zentrale in der Simmeringer Haidestraße.