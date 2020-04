Die Rückkehr des ESM: EU schnürt 500-Milliarden-Hilfspaket

Die EU-Finanzminister einigen sich doch noch auf ein Hilfspaket. Coronabonds wird es nicht geben. Der Euro-Rettungsfonds ESM soll dafür voll genutzt werden - ohne harte Bedingungen.

Ein gutes Zeichen, nach der schwer gescheiterten 16-stündigen Telekonferenz der Euro-Gruppe, die am Dienstagmorgen ergebnislos abgebrochen wurde? Im zweiten Anlauf zeichnete sich in der Nacht auf Freitag zumindest eine Teileinigung ab. Demnach sollen die Staaten Geld aus dem Euro-Rettungsschirm ESM bekommen, "bis die Coronakrise vorbei ist“, das teilten Sitzungsteilnehmer am späten Donnerstagabend mit. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire erklärte, das Rettungspaket habe ein sofortiges Volumen von 500 Milliarden Euro. Später werde ein Wiederaufbaufonds für die Wirtschaft folgen.



Die „Financial Times“ hatte zuvor berichtet, dass sich die Finanzminister der Niederlande, Italiens, Spaniens, Frankreichs und Deutschlands auf einen Vorschlag geeinigt hätten. Er sehe den Einsatz des Euro-Rettungsfonds ESM vor, um die europäische Konjunktur wieder in Schwung zu bringen – und zwar ohne harte Bedingungen an die potenziellen Kreditnehmer des ESM (allen voran Italien und Spanien), harte Sparmaßnahmen durchzuführen.



Die Extrempositionen der Debatte nahmen bisher Italien und die Niederlande ein. In Rom pocht man auf gemeinsame Anleihen, um die Refinanzierungskosten für das schwer verschuldete Belpaese gering zu halten. Diese Idee ist für Den Haag jedoch tabu. Und sie hat auch in der gesamten Eurogruppe keine Chance auf Erfolg.