EU im Corona-Krisenmodus: Den Haag gegen Südeuropa

Die Niederlande haben in der Frage, welches Rettungspaket es geben soll, den Schwarzen Peter. Die EU-Finanzminister starten in den nächsten Verhandlungsmarathon.

Brüssel/Wien. Nach 16 Stunden wurde die erste Telekonferenz der Euro-Gruppe am Dienstagmorgen ergebnislos abgebrochen – und auch der zweite Anlauf stand am Donnerstag unter keinem guten Stern: Mit einer Stunde Verspätung erst schalteten sich die 19 Finanzminister der Euro-Mitgliedstaaten via Bildschirm und Mikrofon zusammen, um die politische Kardinalfrage des Moments zu beantworten: Wie sollen in Europa die Kosten des Wiederaufbaus der Wirtschaft nach der Coronakrise verteilt werden?