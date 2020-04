Kinderbuch der Woche: Wenn Tiere aus den Seiten schlüpfen

(c) Prestel

"Die Presse" liest Neuerscheinungen. Diese Woche Papierkunst für die Allerkleinsten: Das Pop-up-Buch „Was schlüpft aus dem Ei“ spricht mit beweglichen, knirschenden, farbintensiven Seiten alle Sinne an.

Die Büchereien sind weiterhin geschlossen, das Coronavirus hat den Bedarf an guten Büchern aber verstärkt, gerade auch für Kleinkinder. E-Books sind mit Sicherheit nichts für alle, die sich Schokoeis zum Mittagessen wünschen, weshalb hier sozusagen das Gegenteil eines digitalen Buchs vorgestellt werden soll: Ein Büchlein, das quasi vollendete Papierkunst ist.

„Was schlüpft aus dem Ei“ ist die Frage, die Maike Biederstädt passend zum Frühling auf jeder Doppelseite neu beantwortet. Sie lässt farbenprächtige, beeindruckende Tierdarstellungen aus den Seiten wachsen; da reckt das frisch geschlüpfte Amselchen den Kopf hungrig nach dem Wurm, da beugen sich Pinguine in all ihrer fürsorglichen Eleganz zu den Eiern zwischen ihren Füßen, da rudern kleine Schildkröten ungeschickt mit ihren Flossen durch den Sand. Die Krokodilmutter trägt ihre Jungen im Maul zum Fluss, und wie groß dieses Maul ist, wie scharf die Zähne und wie sicher die Kleinen darin trotzdem sind, ist beeindruckend plastisch dargestellt. Mit einem Knirschen geben die Seiten jeweils ihr Geheimnis preis. Und weil das Papier fester ist als bei so manch anderem Pop-up-Buch, kann ein vorsichtiger Kinderfinger ruhig auch die spitzen Krokodilszähne erforschen.

Maike Biederstädt: „Was schlüpft aus dem Ei?". 12 Seiten. Alter: Empfohlen ab drei Jahren. Erschienen bei Prestel 18 Euro.



Das Kinderbuch der Woche