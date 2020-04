Eine traurige Rückkehr aus Neuseeland

Die Crew der Spirit of Austria feiert am Freitagvormittag auf dem Flugfeld Schwechat die Rückkehr aus Neuseeland auch mit einer neuseeländischen Fahne. Nicht allen Insassen der Maschine war zum Feiern zumute.

Am Freitag brachte eine AUA-Maschine rund 300 Menschen aus Neuseeland nach Österreich zurück. Es war der erste AUA-Flug auf die Insel am anderen Ende der Welt, aber nicht jedem Passagier war zum Feiern zumute.

Am Freitag wurden jene Boeing 777-200ER der Austrian Airlines namens „Spirit of Austria" und ihre Crew gefeiert, die nach rund 23 Stunden reiner Flugzeit aus Neuseeland mit Zwischenstopp in Malaysia kommend etwa 300 rückreisewillige Europäer, die meisten davon Österreicher, zurückgebracht hatten. Das Flugzeug landete am Vormittag am Flughafen Schwechat in Niederösterreich.

Es war das erste Mal in der Geschichte der AUA und anderer heimischer Fluglinien, dass ein großes Passagierflugzeug aus Österreich in Neuseeland, ziemlich genau am anderen Ende der Welt von Österreich aus und durch den Erdmittelpunkt gesehen, gewesen war.

Für mindestens eine Person an Bord wird diese Rückreise allerdings unter sehr traurigen Umständen stattgefunden haben. Wie es aus informierten Kreisen heißt, soll in der Boeing auch jene junge Frau aus Vorarlberg mitgeflogen sein, die im Februar in Neuseeland einen tödlichen Verkehrunfall verursacht hatte.

Linksverkehr missachtet

Die 28-jährige (Name der Redaktion bekannt) hatte am 6. Februar in der Region Otago auf der Südinsel ein Campingmobil gelenkt, in dem sich noch zwei ihrer Freunde befanden, bog von einer Hauptstraße nach rechts ab und übersah einen dort entgegenkommenden Motorradfahrer, der frontal in den Camper krachte.

Der 42-Jährige Tane R., ein Zimmermann, der kurz zuvor seinen ersten Hochzeitstag mit seiner aus Mexiko stammenden Frau gefeiert hatte, war sofort tot. Er war indes auf der richtigen Fahrbahnseite, nämlich links, gefahren, denn in Neuseeland herrscht Linksverkehr; die Österreicherin aber war beim Abbiegen nicht auf die aus ihrer Sicht linke, sondern die rechte Fahrbahnhälfte eingeschwenkt, wie es dem Rechtsverkehr entspricht.

Am Unfallort nahe Moreaki, Region Otago, an der Kreuzung State Highway 1/Hillgrove-Moeraki Road. Daniel Birchfiels/privat

Laut Informationen der Vorarlberger Nachrichten wurde die Frau, die als Kindergärtnerin arbeitet, bereits vorige Woche von einem Gericht in Dunedin wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Sie hatte sich von Anfang an schuldig bekannt. Sie muss eine Strafe von umgerechnet rund 2500 Euro zahlen und erhielt ein 18-monatiges Fahrverbot für Neuseeland. Das Urteil erging nicht wie zuvor geplant am 8. April, sondern schon vorige Woche, weil es wegen der Corona-Pandemie als „dringend" vorgezogen wurde.

„Sie wurde genug bestraft"

Die Vorarlbergerin hatte seit dem Unfall das Land nicht verlassen dürfen. Laut VN traf sie die Familie des Opfers und erhielt von dieser seelischen Beistand. Die Mutter des Getöteten meinte demnach, dass die Frau wegen des Unfalls, ihrer nachfolgenden Isolation und der Coronaepidemie massiv traumatisiert sei und ihr Leben lang daran zu tragen haben werde. „Ich denke, sie wurde genug bestraft. Ich fühle für sie."

Der Unfallort. Google Maps

Die Mutter sprach sich in lokalen Medien auch dafür aus, dass Touristen zunächst eine Prüfung ablegen sollten, bevor sie auf neuseeländischen Straßen fahren dürfen. In Neuseeland und Australien gibt es überproportional viele Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Lenkern aus Ländern mit Rechtsverkehrordnung. (APA/wg)