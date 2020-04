Brand des Wiener Stephansdoms: Das Wunder der Auferstehung

Vor 75 Jahren trieb der Brand des Wiener Stephansdoms den Wienern die Tränen in die Augen. Die Kathedrale wieder in ihrer ursprünglichen Gestalt erstehen zu lassen, war eine Herzensangelegenheit aller – und eine gewaltige Kraftanstrengung.

Nein, das passte wirklich nicht zusammen: Der schöne Frühling und die Angst. Das Erblühen der Natur und die Panik. Es war 1945, die letzte Märzwoche, die Osterwoche. Im Osten Österreichs war das Ende des Kriegs herangekommen. Anna Tilp aus dem niederösterreichischen Baden schrieb in ihr Tagebuch: „Niemand glaubte mehr dem albernen Gerede Goebbels‘, und eine allgemeine Mutlosigkeit und Angst bemächtigte sich uns aller. Es war die Osterwoche herangekommen. Die Natur hatte sich in ihr prächtigstes Kleid gehüllt. Die Sonne meinte es gut mit der so armen Welt. Überall sprossen schon die Blumen in den Gärten und im Walde. Auf den Feldern gedieh alles prächtig, und der Wein hatte noch nie so herrlich und reichlich angesetzt wie heuer. Es war fast ein Hohn auf die Menschheit, die gerade jetzt in ihren ärgsten Wehen lag.“