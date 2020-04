Mission Mythenbekämpfung: Wie das Bundeskanzleramt auf Fakes reagiert

Nein, „die Elite“ trinkt kein Babyblut. Bier hilft nicht gegen Corona. Das Kanzleramt rief einen „digitalen Krisenstab“ und ein „Aufdeckernetzwerk“ gegen Falschmeldungen ins Leben. Was steckt hinter den Schlagworten? Und: Wer entscheidet, was die Wahrheit ist?

Gleich Vorweg, um sämtliche Missverständnisse aus dem Weg zu räumen: Nein, 5G ist nicht an Corona Schuld. Das Internet wird morgen in Österreich nicht abgeschaltet. Warmen Tee zu trinken schützt nicht vor einer Infektion. Bier übrigens auch nicht. Hubschrauber versprühen keine Desinfektionsmittel. Nein, Corona ist auch keine Ablenkung, um einen Krieg gegen Russland zu starten. Und nein, das ist also auch nicht der Grund, warum Milizsoldaten in Österreich verstärkt im Einsatz sind.