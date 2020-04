Es war von Anfang an klar, dass jene, die aufgrund von Vorerkrankungen der Risikogruppe angehören, besonders geschützt werden müssen.

„Darf Heinz Faßmann das Leben vorerkrankter Jugendlicher, welche dieses Jahr maturieren müssten, aufs Spiel setzen?“ fragt ein Schüler in einem Gastkommentar auf diepresse.com. Nein, natürlich darf er das nicht. Aber das hatte er auch niemals vor. Im Gegenteil. Die Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler sowie aller Lehrerinnen und Lehrer steht bei jeder Überlegung im Bildungsministerium an oberster Stelle und wird von Heinz Faßmann bei jeder Diskussion immer wieder eingefordert. Auch bei den Planungen zur diesjährigen Matura war die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler die oberste Prämisse. Abgesehen davon, dass für alle Maturantinnen und Maturanten ein Mundschutz bereitgestellt wird, dass die Arbeitsflächen desinfiziert werden und dass in jedem Prüfungsraum Desinfektionsmittelspender bereitstehen, war von Anfang an klar, dass jene, die aufgrund von Vorerkrankungen der Risikogruppe angehören, besonders geschützt werden müssen.

All diese angehenden Maturantinnen und Maturanten müssen nicht am mittlerweile verschobenen Haupttermin antreten, sondern erhalten die Möglichkeit, an einem Nebentermin anzutreten. Ohne eine Chance, sprich einen der vier möglichen Antritte, verloren zu haben. Ohne Angst. Ohne Risiko. Und sie müssen auch nicht Anfang Mai in die Schule kommen, sondern können sich auch weiterhin via Distance Learning auf die Reifeprüfung vorbereiten. Das gilt übrigens nicht nur für Schülerinnen und Schüler der Risikogruppe, sondern auch für alle, die Angst vor einer Ansteckung haben und deshalb nicht im Mai die Klausur ablegen wollen.

Warum soll vielen Schülern jetzt diese Möglichkeit genommen werden?

Darüber hinaus gibt es auch viele Schülerinnen und Schüler, die – trotz schwieriger Rahmenbedingungen – ihren Abschluss machen wollen. Sie haben sich viele Jahre auf diese wichtige Prüfung vorbereitet, warum soll ihnen jetzt diese Möglichkeit genommen werden? Uns erreichen jeden Tag viele E-Mails und Anrufe genau dazu. Auch dieses Anliegen muss man zur Kenntnis nehmen und absolut respektieren, denn auch diese angehenden Maturantinnen und Maturanten haben ein Recht auf ihre Meinung. Und vor allem ein Recht auf einen Maturaantritt. Die Feier nach geschaffter Prüfung wird aus heutiger Sicht wohl ohnehin entfallen müssen.

Der Kompromiss unter all den unterschiedlichen Anliegen ist eine verschlankte Matura mit einigen Änderungen. Man kann sehr wohl ein Ohr für beide Anliegen haben. Man kann aber anscheinend selten alle zufriedenstellen. Was man aber sicher kann, ist falsche Meldungen richtigstellen. Also zurück zur Eingangsfrage. Wie viele Menschenleben ist die Durchsetzung der Matura wert? Hier die Antwort: Keines.

Mag.a Annette Weber ist Pressesprecherin im Büro des Bundesministers Heinz Faßmann