Good News von und für Boris Johnson

Der britische Premier wurde aus der Intensivstation entlassen. Es wird aber eine Weile dauern, bis er in sein Amt in die Downing Street zurückkehren kann.

Ein Aufatmen ging durch die Nation, als am Donnerstagabend die Eilmeldung von der Entlassung Boris Johnsons aus der Intensivstation des St. Thomas Hospital vis-a-vis vom Westminister-Parlament kam. Sie erreichte die Briten just zu dem Zeitpunkt, als sich viele gerade daranmachten, dem medizinischen Personal, wie jetzt jeden Donnerstagabend, Applaus zu spenden. Am Donnerstag der Vorwoche hatte Johnson selbst an der Aktion „clap for carers“ teilgenommen und war demonstrativ vor die Tür seines Amtssitzes getreten, ehe sich sein Zustand sukzessive verschlechterte.

Am Freitag machten die meisten Londoner Zeitungen mit der dem vorläufig letzten Akt in der Boris-Johnson-Saga auf. Am prägnantesten war die „Sun“, das Boulevard-Blatt aus dem Hause Murdoch. „Boris is out“, lautete die Schlagzeile. Untertitel: „Good News on Good Friday.“ Good Friday ist der Karfreitag. Rundum war die Erleichterung im Regierungsviertel groß, bei Außenminister und Johnson-Stellvertreter Dominic Raab und Gesundheitsminister Matthew Hancock, der selbst am Coronavirus erkrankt war. Auch Keir Starmer, der neue Labour-Chef, zollte dem Premier seinen Tribut.

Bange Tage für die Verlobte

Und selbstverständlich atmete Carrie Symonds auf, die schwangere Verlobte Johnsons, die bange Tage erlebt und mitgefiebert hat, seit der Premier am Abend des Palmsonntags nach zehntägiger Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert wurde - und anderntags sicherheitshalber, wie es hieß, in die Intensivstation. Dort erhielt er Sauerstoff, wurde aber nicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

So schnell ist allerdings nicht mit der Rückkehr Johnsons in die Downing Street zu rechnen. Über Ostern wird der Premier sicher noch unter medizinischer Aufsicht bleiben. Dies erklärte auch Stanley Johnson, der 79-jährige Vater, in einem BBC-Interview. „Er ist noch nicht über dem Berg. „Er braucht Zeit. Ich kann nicht glauben, dass man das durchmachen kann und direkt wieder zurück in die Downing Street geht und die Zügel in die Hand nimmt, ohne eine Phase der Wiederanpassung."

NHS stößt an seine Grenzen

Johnson lobte denn auch die hervorragende Betreuung im St. Thomas Hospital und das ausgezehrte britische Gesundheitssystem NHS, das in der Coronakrise an seine Grenzen stößt. Er sei guten Mutes, heißt es über Johnson, sitze bereits aufrecht und stehe in Kontakt mit den Ärzten und Krankenschwestern. So verbreitete dies zumindest der Vize-Gesundheitsminister.

Derweil steuert die Epidemie in Großbritannien auf seinen Höhepunkt zu. Das Land steht an der Schwelle zu 8000 Toten. Zuletzt stieg die Zahl der Todesopfer binnen 24 Stunden auf fast 900 an. Die Zahl der Infizierten wird demnächst die Marke von 70.000 überschreiten. Es ist klar, dass Kritik am Krisenmanagement der Regierung aufflammen wird, die zuerst auf die Strategie der „Herdenimmunität gesetzt hat, um schließlich doch das Steuer abrupt herumzureißen. Noch ist dafür jedoch nicht die Zeit gekommen, die Stunde der Abrechnung. Nicht nur Boris Johnson genießt in der Rekonvaleszenz besonderen Schutz, - es gilt auch für seine Regierung.