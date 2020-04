Die Ex-Ministerin, ÖVP-Frauenchefin und steirische Landesrätin Juliane Bogner-Strauß kann sich vorstellen, 24-Stunden-Betreuerinnen einfliegen zu lassen. Lockerungen der Regeln für Schwangerschaftsabbrüche brauche es trotz Krise nicht.

Die Presse: In Gesundheitsberufen sind fast zwei Drittel der Angestellten Frauen, in Apotheken 77 Prozent, im Lebensmittelhandel 71 Prozent. Zeigt sich nun, wie systemrelevant Frauen sind, trotz teils schlechterer Bezahlung?



Juliane Bogner-Strauß: Frauen arbeiten oft in Jobs, die schlechter bezahlt sind – da denke ich an Sozialjobs oder Pädagogik. Es kann uns total stolz machen, dass es großteils Frauen sind, die jetzt in systemkritischen Berufen tätig sind.



Auch bei der 24-Stunden-Betreuungs sind fast nur Frauen tätig – viele aus dem Ausland. Ab wann gibt es einen Kräftemangel?